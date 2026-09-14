İzmir Karabağlar'da ikizlerle 11 ay sonra doğan kardeşleri aynı sınıfta okula başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Karabağlar'da ikizlerle 11 ay sonra doğan kardeşleri aynı sınıfta okula başladı

İzmir Karabağlar\'da ikizlerle 11 ay sonra doğan kardeşleri aynı sınıfta okula başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikiz kardeşler Asaf Reis ve Ensar Devlet ile 11 ay sonra dünyaya gelen kardeşleri Alparslan Güleç, aynı okul ve sıralarda eğitime başladı. Anne Fulya Güleç, mezun olduğu Duğrallar İlkokulu'nda çocuklarının da eğitim görmesinden mutluluk duyduğunu, en çok heyecanı kendisinin yaşadığını söyledi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikizler Asaf Reis ve Ensar Devlet ile 11 ay sonra dünyaya gelen kardeşleri Alparslan Güleç, aynı okul ve sıralarda eğitime başladı.

Umut Mahallesi'nde yaşayan Fulya (39) ve Onur Güleç (37) çiftinin ikiz çocukları Asaf Reis ve Ensar Devlet, 24 Ocak 2020'de dünyaya geldi. Çift, aynı yıl 31 Aralık'ta Alparslan'ın doğumuyla yeniden evlat sevinci yaşadı.

Aralarında yaklaşık 11 ay bulunan ve birbirlerinin oyun arkadaşı olan üç kardeş, eğitim hayatına ilk adımı yan yana attı.

Üç çocuğun da okula aynı anda başlaması evde tatlı bir telaş yaşattı. Çocuklarının heyecanına ortak olan Güleç ailesi, kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, çantalardan diğer eğitim ihtiyaçlarına kadar eksikleri birer birer tamamladı.

Aile, uyum haftası kapsamında okul ve öğretmenleriyle tanışan çocuklarının hazırlıklarını da birlikte üstleniyor. Okul kıyafetlerini giyen ve çantaları hazırlanan çocuklar, anne ve babalarının eşliğinde evden çıkıyor. Babalarının işe gitmesi nedeniyle üç kardeşin okul yolculuğuna anneleri eşlik ediyor.

"Zor mu zor ama biz çok mutluyuz"

Baba Onur Güleç, AA muhabirine, çocuklarının okula başlamasıyla heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Eşine her konuda destek olmaya çalıştığını belirten Güleç, "Doğumdan bu yana zor bir süreç vardı ama bu durumu özümsedik. İş dağılımı yapıyoruz. Genelde akşam saatlerinde ben bakıyorum. Eşimi daha çok dinlendirmeye çalışıyorum. Gün içinde 3 çocuk kolay olmuyor. Evimizi ona göre tasarladık. Odayı onlara göre hazırladık." dedi.

Güleç, çocuklarının "üçüz" gibi büyüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz zaten hiç ayrım yapmıyoruz. Genelde sorduklarında 'üçüz' diyoruz. Sonra bakınca ikisi birbirine çok benziyor, birisi biraz daha az benziyor. O zaman söylüyoruz, 2+1 diye. Çevremizdeki insanlar bu duruma alıştı. Biz de bu duruma alıştık. Zor mu zor ama biz çok mutluyuz. Çok severek bugünlere geldik."

"En çok heyecan bende"

Anne Fulya Güleç ise mezun olduğu Duğrallar İlkokulu'nda çocuklarının da eğitim görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Onların eğitim ve güvenliği için her detayı düşündüklerini anlatan Güleç, "Üçü de aynı sınıfta. Heyecan var ama en çok heyecan bende var. Sürecin nasıl ilerleyeceğini merak içerisinde bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Güleç, çocuklarının başarılı olacaklarına inandıklarını, gelecekte pilot, asker ve polis olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Çocuklarının ilgi alanlarına da değinen Güleç, Asaf Reis'in resim, Alparslan'ın robotik kodlama, sudoku ve matematiğe ilgi duyduğunu, Ensar Devlet'in de matematiğe çok yatkın olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuklardan Ensar Devlet Güleç ise okulda mutlu olduğunu belirterek, gelecekte pilot ya da polis olmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Karabağlar, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Karabağlar'da ikizlerle 11 ay sonra doğan kardeşleri aynı sınıfta okula başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı Yunanistan'da İsrail krizi: ABD bile Aşil Kalkanı sistemini almadı
Bakan Kurum İstanbul’daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı Bakan Kurum İstanbul'daki kiralık sosyal konutların görüntülerini paylaştı
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Ankara’da orman yangını Ekipler zamanla yarışıyor Ankara'da orman yangını! Ekipler zamanla yarışıyor
Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500’den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı Ulusal Direniş Güçleri, Husilerle çatışmalarda 500'den fazla üyesini kaybettiğini açıkladı
Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Batman’da ikinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 12:03:53. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Karabağlar'da ikizlerle 11 ay sonra doğan kardeşleri aynı sınıfta okula başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement