İzmir Karabağlar\'da ikizlerle 11 ay sonra doğan kardeşleri aynı sınıfta okula başladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ikizler Asaf Reis ve Ensar Devlet ile 11 ay sonra dünyaya gelen kardeşleri Alparslan Güleç, aynı okul ve sıralarda eğitime başladı.

Umut Mahallesi'nde yaşayan Fulya (39) ve Onur Güleç (37) çiftinin ikiz çocukları Asaf Reis ve Ensar Devlet, 24 Ocak 2020'de dünyaya geldi. Çift, aynı yıl 31 Aralık'ta Alparslan'ın doğumuyla yeniden evlat sevinci yaşadı.

Aralarında yaklaşık 11 ay bulunan ve birbirlerinin oyun arkadaşı olan üç kardeş, eğitim hayatına ilk adımı yan yana attı.

Üç çocuğun da okula aynı anda başlaması evde tatlı bir telaş yaşattı. Çocuklarının heyecanına ortak olan Güleç ailesi, kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine, çantalardan diğer eğitim ihtiyaçlarına kadar eksikleri birer birer tamamladı.

Aile, uyum haftası kapsamında okul ve öğretmenleriyle tanışan çocuklarının hazırlıklarını da birlikte üstleniyor. Okul kıyafetlerini giyen ve çantaları hazırlanan çocuklar, anne ve babalarının eşliğinde evden çıkıyor. Babalarının işe gitmesi nedeniyle üç kardeşin okul yolculuğuna anneleri eşlik ediyor.

"Zor mu zor ama biz çok mutluyuz"

Baba Onur Güleç, AA muhabirine, çocuklarının okula başlamasıyla heyecan ve mutluluğu bir arada yaşadıklarını söyledi.

Eşine her konuda destek olmaya çalıştığını belirten Güleç, "Doğumdan bu yana zor bir süreç vardı ama bu durumu özümsedik. İş dağılımı yapıyoruz. Genelde akşam saatlerinde ben bakıyorum. Eşimi daha çok dinlendirmeye çalışıyorum. Gün içinde 3 çocuk kolay olmuyor. Evimizi ona göre tasarladık. Odayı onlara göre hazırladık." dedi.

Güleç, çocuklarının "üçüz" gibi büyüdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz zaten hiç ayrım yapmıyoruz. Genelde sorduklarında 'üçüz' diyoruz. Sonra bakınca ikisi birbirine çok benziyor, birisi biraz daha az benziyor. O zaman söylüyoruz, 2+1 diye. Çevremizdeki insanlar bu duruma alıştı. Biz de bu duruma alıştık. Zor mu zor ama biz çok mutluyuz. Çok severek bugünlere geldik."

"En çok heyecan bende"

Anne Fulya Güleç ise mezun olduğu Duğrallar İlkokulu'nda çocuklarının da eğitim görmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Onların eğitim ve güvenliği için her detayı düşündüklerini anlatan Güleç, "Üçü de aynı sınıfta. Heyecan var ama en çok heyecan bende var. Sürecin nasıl ilerleyeceğini merak içerisinde bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Güleç, çocuklarının başarılı olacaklarına inandıklarını, gelecekte pilot, asker ve polis olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Çocuklarının ilgi alanlarına da değinen Güleç, Asaf Reis'in resim, Alparslan'ın robotik kodlama, sudoku ve matematiğe ilgi duyduğunu, Ensar Devlet'in de matematiğe çok yatkın olduğunu sözlerine ekledi.

Çocuklardan Ensar Devlet Güleç ise okulda mutlu olduğunu belirterek, gelecekte pilot ya da polis olmak istediğini ifade etti.