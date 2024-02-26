İzmir Karaburun\'da 77 düzensiz göçmen ve 1 şüpheli yakalandı

Binali Yıldırım'la protokol krizi mi yaşadılar? Murat Kurum, açılış törenindeki görüntülere açıklık getirdi

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.