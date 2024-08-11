İzmir Karaburun\'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.
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