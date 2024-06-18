İzmir Karşıyaka Belediyesi, ilkokul öğrencisinin talebi üzerine park yaptı

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(İZMİR) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ın koltuğunu devrettiği ilkokul öğrencisi Esma Yıldız'ın park talebi yerine getirildi. "Küçük başkan"ın okulundaki uygun alana yapılan park, çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Ünsal "Evlatlarımızın kalplerinden geçen tüm dileklerin gerçek olduğu bir kent için çalışıyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makam koltuğunu Fatma Neşe Kaya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Esma Yıldız'a bırakan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "küçük başkan"a verdiği sözü tuttu. Arkadaşları için bir park yapılmasını talep eden öğrenciye "Bu güzel istek için teşekkür ederiz. Park alanına baktıracağım, gerekeni yapacağız" yanıtını veren Ünsal, kısa süre içinde ekiplerini harekete geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla okul alanına yapılan parka çocuklar için renkli oyuncaklar konuldu, zemini kauçuk ile döşenerek sağlıklı ve güvenli hale getirildi. Geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan park, yaz tatili öncesinde minikleri sevindirdi.

Ünsal: "Umudumuz çocuklarla büyüyor"

Esma'nın, güzel bir hizmete aracılık ettiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal şunları söyledi:

"Geleceğe dair umutlarımız, pırıl pırıl evlatlarımız ile birlikte büyüyor, güçleniyor. Bunun için tüm çocuklarımızın mutlu, sağlıklı, sevgi dolu ve duyarlı bireyler olarak yetişmelerini istiyoruz. 23 Nisan'da başkanımız olan Esma da özellikle böyle bir parka ihtiyaç duyan arkadaşları için gündeme getirdiği taleple anlamlı bir duyarlılık örneği sergiledi. Bize de hemen bu talebi yerine getirmek kaldı. Esma'ya güzel düşüncesi için bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm çabamız, evlatlarımızın mutluluğu için…"