İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne saldırı girişimine 180 bin lira ceza uygulandı - Son Dakika
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İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne saldırı girişimine 180 bin lira ceza uygulandı

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İzmir Karşıyaka'da ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün belgesi 60 gün süreyle geri alındı, aracı 60 gün trafikten men edildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ESHOT şoförüne saldırı girişiminde bulunduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Girne Bulvarı Çayırcı Otobüs Durağı önünde ESHOT şoförü ile otomobil sürücüsü S.A'nın trafikte tartışmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda S.A'nın, ESHOT şoförüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken araç da 60 gün trafikten men edildi.

S.A. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
KarşıyakaGüncelEshotİzmirSon Dakika

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