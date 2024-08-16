İzmir Karşıyaka'da Yangında Evler Kül Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Karşıyaka'da Yangında Evler Kül Oldu

Geniş Video İzle

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangında Onur Mahallesi'nde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Evleri yanan yurttaşlar, müdahalenin geç yapıldığından şikayet etti.

16.08.2024 21:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangında Onur Mahallesi'nde ormanlık alana yakın evler yandı. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar geç kalınan müdahaleye sitem etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Onur Mahallesi'nde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Yangına kendi imkanları ile müdahale eden yurttaşların evleri küle döndü. Ekipler tarafından müdahalenin geç yapıldığı öne sürüldü.

Yangında evini kaybeden Kerem Acer yangına müdahale edilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Şimdi ne diyeyim kül oldu gitti ne devlet var ne bir şey var yani müdahale yapamadılar hiç bir şey yapamadılar itfaiyeyi aradık geç geldi yollar kapalıydı çart çurt ama geç geldi. Yani yetişen bir şey olmadı yani burada can kaybı olsaydı Allah göstermesin ne olacaktı. İki gündür karşı tarafta yangın yanıyor bir müdahale yok üçüncü gün biraz yangın çoğalınca da ondan sonra da 2 itfaiye gönderdiler. Helikopter o da yok."

Onur Mahallesi sakini Murat Görer ise akşam başlayan yangının sabah saatlerinde evleri sardığını vurguladı:

"Dün akşam yangın karşı da görmüş olduğunuz tepede başladı saat 8-9 civarlarında ve daha sonra yayılmaya başladı hani bizim yangının buraya kadar bu ev alanlarına kadar geleceğini hiç düşünmüyorduk. Sabahleyin saat 8-9 sularında kalktığımda yangın biraz daha dumanlı bir şekilde henüz tam söndürememişti ama hani ilerleyen saatlerde saat 11 gibi artık 2-3 civarlardan şu gördüğünüz karşı cepheden başlayıp evlere doğru geldi. Otluk alan gördüğünüz gib. Yaklaşık 8-9 evimiz burada yandı maalesef komşularımızın evi, akrabalarımızın evi zarar gördü insanlar üzgünüz. Tabii önemli olan insanının canına gelmesin, hayvanlar biraz zarar gördü tabii yaralanan insanlarda var."

Mahalle sakini Elmas Ati ise 4 çocuğunun çeyizinin yandığını gözyaşları içinde aktardı:

"Ormandan geldi yangın. Oğlum çıkın ev yanıyor diye bağırdı. Kendimizi dışarı attık, hiçbir şey çıkaramadık. Oğlumun ve benim evim yandı. Bir iğne çıkaramadık. 4 bekarım var onların çeyizini hep yapmıştım, tüm eşyaları hazırladım bir iğne çıkaramadım. Perişan olduk. 20 seneden fazladır burada oturuyoruz. Devletten bir şey istiyorum biz dışarda kaldık. Kocam yaşlı emeklisi yok."

İzmir Karşıyaka\'da Yangında Evler Kül Oldu
Kaynak: ANKA

Karşıyaka, İzmir, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Karşıyaka'da Yangında Evler Kül Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 22:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Karşıyaka'da Yangında Evler Kül Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement