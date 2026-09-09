İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, YÖKAK'tan 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı - Son Dakika
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, YÖKAK'tan 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, YÖKAK'ın ara değerlendirme sürecinin ardından 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandı. Üniversitenin kalite güvencesi, eğitim, araştırma ve yönetim süreçleri incelendi ve olumlu sonuçlandı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin (İKÇÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı ara değerlendirme sürecinin ardından 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YÖKAK'ın Kurumsal Akreditasyon Programı'na 2023 yılında dahil edilerek 2 yıl süreyle akredite edilen üniversitede ara değerlendirme süreci tamamlandı.

Saha ziyareti ve incelemelerin ardından kurumun kalite güvencesi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ile yönetim sistemi alanlarındaki süreçleri ele alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda İKÇÜ'nün 5 yıl süreyle tam akredite edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, YÖKAK'tan 5 yıl süreyle tam akreditasyon aldı - Son Dakika

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