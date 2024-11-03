İzmir Klarnet Festivali Sona Erdi

Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve İzmir Kültür Yolu Festivali programı içinde yer alan 12. Uluslararası Klarnet Festivali usta klarnet sanatçılarının konseriyle sona erdi.

Agora Ören Yeri'nde dün başlayan festivalde bugün ilk olarak klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, konser verdi.

Festivalin 12 yıldır düzenlendiğini ve birçok ustayı ağırladıklarını anımsatan Çağrı, yine 3 ayrı ustanın konseriyle festivali tamamlayacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından Serkan Çağrı ve klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici birlikte konser verdi. Daha sonra tek başına şarkılar çalan Şenlendirici, sahneyi Kirpi Bülent'e bıraktı.

Kirpi Bülent konserinin ardından sahneye çıkan ünlü klarnetçi Vassilis Saleas bir konser verdi.

Festivalde, klarnetin efsaneleri çok sayıda parçayı aynı sahneyi paylaşarak çaldı.

Festivale çok sayıda müziksever katıldı.