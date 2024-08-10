İzmir Konak Belediyesi Sanathane'de Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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İzmir Konak Belediyesi Sanathane'de Kültür Sanat Etkinlikleri

Konak Belediyesi'nin tarih kokan kültür ve sanat mekanlarından Sanathane, ağustos ayında izleyicilerine dopdolu bir program hazırladı. Belgesel, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleriyle eşsiz bir kültür sanat ziyafeti vadeden Sanathane'nin bu haftaki ilk konuğu Gökmen Ulu'nun hazırladığı belgesel ile Komünist Başkan Osman Özgüven olacak.

10.08.2024 12:57  Güncelleme: 13:55
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin tarih kokan kültür ve sanat mekanlarından Sanathane, ağustos ayında izleyicilerine dopdolu bir program hazırladı. Belgesel, söyleşi, tiyatro ve film gösterimleriyle eşsiz bir kültür sanat ziyafeti vadeden Sanathane'nin bu haftaki ilk konuğu Gökmen Ulu'nun hazırladığı belgesel ile Komünist Başkan Osman Özgüven olacak.

Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi, kapılarını yeniden ve yepyeni etkinliklerle açıyor. Ağustos ayı boyunca birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapacak olan Sanathane'de tiyatrodan belgesel gösterimine, söyleşiden açık havada film nostaljisine İzmirli sanatseverler için izlemeye değer bir seçki hazırlandı.

Etkinlikler belgesel ve söyleşiyle başlıyor

Her hafta farklı etkinliklere sahne olacak Sanathane'de ilk olarak "Komünist Osman" belgesel gösterimi ve söyleşi İzmirlilerle buluşacak. Belgesel gösteriminin ardından belgeselin senarist ve yönetmeni Gökmen Ulu, Komünist Osman olarak anılan Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven ile söyleşi yapacak. Etkinlik, 13 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Macbeth Mutfakta

Sanathane'de tiyatro keyfi yaşamak isteyenler ise 14 Ağustos saat 21.00'de sahne karşısındaki yerini alacak. William Shakespeare'in eserinden, Simge Günsan'ın uyarladığı, yönetmenliğini ise Burak Tamdoğan'ın üstlendiği "Macbeth Mutfakta" oyunu Sanathane'de sahnelenecek.

Tarih Söyleşilerinin konusu Türk Mitolojisi

Sanathane haftayı geleneksel "Sanathane Tarih Söyleşileri" ile kapatacak. Türk Mitolojisi başlığını taşıyan söyleşide Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy ve Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Fedakar yer alacak.

Girişler davetiyeli

Girişlerin davetiye ile yapıldığı tiyatro ve konser etkinliklere katılım için Türkan Saylan Kültür Merkezi ve Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi'nden davetiye temini sağlayabilirsiniz. Diğer etkinlikler için davetiye şartı aranmamaktadır.

Konak Belediyesi Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

12 - 18 Ağustos 2024 Haftalık Etkinlik Programı

Belgesel Gösterimi/Söyleşi

"Komünist Osman"

Katılımcılar: Gökmen Ulu, Osman Özgüven,

13 Ağustos 2024 Salı

Saat: 21.00

Yer: Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

Tiyatro

"Macbeth Mutfakta"

'Simge Günsan'

Kadro Pa Sahne Sanatları Tiyatrosu

14 Ağustos 2024 Çarşamba

Saat: 21.00

Yer: Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

Söyleşi

"Sanathane Tarih Söyleşileri"

"Türk Mitolojisi"

Katılımcılar: Prof. Dr. Akın Ersoy- İzmir Katip Çelebi Üni. Öğretim Üyesi/ Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı

Prof. Dr. Pınar Fedakar – Ege Üni. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı

15 Ağustos 2024 Perşembe

Saat: 19.30

Yer: Sanathane Gösteri Sanatları Merkezi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Konak Belediyesi Sanathane'de Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika

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