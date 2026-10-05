İzmir Konak'ta 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İzmir Konak'ta 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta farklı tarihlerde 4 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 3 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu, 441 uyuşturucu hap, 68 bin 550 lira ele geçirildi.
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında farklı tarihlerde 4 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 3 kilo 118 gram sentetik uyuşturucu, 441 uyuşturucu hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 68 bin 550 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?