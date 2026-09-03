İzmir Konak'ta narkotik operasyonunda 29 kilo esrar ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bir evde yapılan aramada 29 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde 29 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri bir evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 29 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir Konak'ta narkotik operasyonunda 29 kilo esrar ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?