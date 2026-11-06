İzmir Konak\'ta yolun karşısına geçen 60 yaşındaki yaya kamyonun çarpmasıyla öldü

İzmir Konak'ta yolun karşısına geçen 60 yaşındaki yaya kamyonun çarpmasıyla öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Konak'ta yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki yayaya kamyon çarptı; yaya hayatını kaybetti. Yayanın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti.
N.B'nin kullandığı 34 AT 3906 plakalı kamyon, Akıncı Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Sunar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Sürücü N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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