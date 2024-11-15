İzmir Körfezi İçin Acil Eylem Planı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde; İzmir Körfezi'ni kurtarma seferberliği kapsamındaki 'İzmir İçin Nefes Projesi'nin hazırlıkları görüşüldü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 22 Ağustos 2024'te İzmir Körfezi'nde meydana gelen toplu balık ölümleri, kirlilik ve kötü koku ile ilgili bölgede inceleme başlatıldı. Deniz suyundan alınan numunelerin analizi sonucu balık ölümlerinin, sudaki sıcaklık artışı, kirlilik ve oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı tespit edildi. Atık su kaynaklı amonyak miktarının normal değerden 50 kat daha fazla olduğu belirlendi. Körfez'de 6 miligramlitre olması gereken oksijen seviyesinin 1,8'e, yer yer sıfıra düştüğü laboratuvar sonuçlarıyla ortaya çıktı.

İDARİ CEZA VE SUÇ DUYURUSU

Yine 22-23 Ağustos 2024 tarihlerinde Çiğli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi ile Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisleri'nde gerçekleştirilen denetimlerde 'Çevre mevzuatında belirtilen standartların üzerinde' kirlilik taşıyan atık suyun İzmir Körfezi'ne deşarj edildiği tespit edilince İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 858 bin 610 TL idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

BİLİM KURULU ÜYELERİNDEN İNCELEME

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatı ile İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Ardından bölgeye giden Bakan Kurum, 35 akademisyenden oluşan Bilim Kurulu üyeleri ile denizde inceleme yaptı. Bilim Kurulu üyeleri, 7 Ekim'de 15 maddeden oluşan 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'nı açıklayıp Körfez'de atılması gereken adımları, ilgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenleri tek tek tespit etti.

İZMİR'DE 2 GÜNLÜK ÇALIŞTAY

Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde 2 günlük çalıştay düzenledi. 12 Kasım'da başlayan çalıştayda Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Çalıştayın ilk gününde 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' kapsamında bugüne kadar kurumların yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

BAKANLIKTAN TEDBİRLER

13 Kasım Çarşamba günü düzenlenen toplantıda da Bilim Kurulu üyeleri, bugüne kadar İzmir Körfezi'ne ilişkin yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, 'İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı' kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca bakanlık tarafından yürütülecek 'İzmir İçin Nefes Projesi'ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu proje ile İzmir Körfezi'nin ekolojik sağlığının korunması, kirlilik yüklerinin tespiti ve iklim değişikliğinin etkilerinin belirlenmesi hedefleniyor. Bakanlık, iklim değişikliği senaryoları çerçevesinde Körfez ekosistemine yönelik uzun vadeli koruma stratejileri geliştirilip, önlemler alacak.

Haber ANKARA,