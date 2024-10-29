İzmir Körfezi İçin Yeni Çalıştay Düzenlenecek

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorunuyla ilgili yeni bir adım attıklarını belirterek, "27 Kasım'da bir çalıştay yapacağız" dedi.

İzmir'de Ağustos ayı içinde Bayraklı ilçesinde görülen ve kentin diğer bölgelerine de sıçrayan balık ölümleri ve kötü koku sorunuyla Körfez'in temizliği konusu yeniden gündeme gelirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışmalar için düğmeye basmıştı.

Körfez'i temizleme çalışmaları kapsamında; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İzmir Körfezi'nin temizlenmesi ve büyük gemilerin limana yanaşabilmesi için Liman Yaklaşım (Navigasyon) kanalında yürütülecek dip taraması faaliyetlerinin başlatılabilmesi için Yanaşma Kanalı Bakım Taraması projesinin hayata geçirilmesi planlanmış ve Körfez'e tarama gemisi indirilmişti.

Konuya ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, büyükşehirin körfez için çalıştay yapacağını duyururken bakanlıktan da uzun yıllardır kirlenmeye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için çalışma yapılmasını talep etti.

"Kendi imkanlarımız ölçüsünde yapabildiğimiz kadarını yapacağız"

Kasım ayında çalıştay düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Körfez'deki akışkanlığı arttırmak için yapmayı planladığımız bir tarama faaliyeti var. Bununla ilgili aslında 27 Kasım'da bir çalıştay yapacağız. Bir bilim kurulu toplayacağız ve kendi bürokratlarımız da katılacak. Sonuçta orada bazı kararlar alacağız. Bizim için her gün aslında Körfez ile ilgili bir çalışma yapma günü. İlerlettiğimiz şeyler var. Tarama da yapılacak. Kendi imkanlarımız ölçüsünde yapabildiğimiz kadarını yapacağız."

"Uzun yıllardır birikmiş olan kirliliğe dair bir çözüm önerirsiniz ortaya koymanız gerekir"

Körfez için oluşturulan bilim kurulunun 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planının çıktılarının yetersiz olduğunu yineleyen

Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"İlk elden yayınlanan 15 maddelik bildiri… Ben daha önce de defalarca söyledim, Körfez'i temizlemede yeterli olmaz. Genellikle büyükşehir belediyesinden bazı şeyleri yapmışlarını beklediklerini ifade ettikleri bildiri. Ama ben diyorum ki zaten biz onları yapıyoruz. Yani bize değil, kirlenmeye neden olan diğer faktörleri ve çok uzun yıllardır birikmiş olan kirliliğe dair bir çözüm önerirsiniz ortaya koymanız gerekir diyorum. O nedenle onları da bir şeyler yapmaya davet ettim."