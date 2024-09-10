İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri

İzmir Körfezi\'nde Balık Ölümleri

İzmir Körfezi'nde deniz suyunun yeşil ve kahverengiye dönmesiyle birlikte kıyıya vuran çok sayıda ölü balık, Bayraklı ilçesinde görüldü. Balık ölümleri ve kokunun devam ettiğini belirten mahalle muhtarı, yetkililerin temizlik çalışmalarını sürdürmesini istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yapıyor.

10.09.2024 15:16
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İzmir Körfezi'nde, kirliliğin etkisiyle ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Deniz suyu renginin yeşil ve kahverengiye döndüğü körfezde ölen balıklar, Bayraklı ilçesi kıyısında görüldü.

Turan Mahallesi Muhtarı Nursel Ölmez, AA muhabirine, balık ölümleri ve bunun neden olduğu kokunun devam ettiğini söyledi.

Daha önce sahildeki ölü balıkların toplandığını aktaran Ölmez, "Ama hala ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Her gün vatandaşlar da bize gelerek şikayet ediyor, ilgilileri arayıp temizlemeye çağırıyoruz." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri de denizdeki ölü balıkları toplamak için çalışma yürütüyor.

İzmir Körfezi'nin Bayraklı ilçesi Turan mevkisinde 20 Ağustos'ta sahile ölü balıklar vurmuş, ardından kötü koku sorunu baş göstermişti. Her iki duruma, Bayraklı'nın yanı sıra Karşıyaka sahilinde de rastlanmıştı.

İnceleme başlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, balık ölümlerinin gerçekleştiği bölgeden ve körfez açıklarından deniz suyu numuneleri almış, ilk değerlendirmelerin ardından balık ölümlerinin, sudaki kirlilik ve buna bağlı oksijen seviyesinin yetersizliğinden kaynaklandığı açıklanmıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca toplu balık ölümleri ve kirlilikle ilgili araştırma ile çözüm önerilerini sunmak için oluşturulan "İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu"nun ilk toplantısı, geçen hafta Bakan Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı, Güncel, Körfez, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nde Balık Ölümleri - Son Dakika

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