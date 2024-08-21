İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri Plankton Artışından Kaynaklanıyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri Plankton Artışından Kaynaklanıyor

İzmir Körfezi\'ndeki Balık Ölümleri Plankton Artışından Kaynaklanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de görülen balık ölümleri ve kötü kokunun deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi sonucu tek hücreli canlı (plankton) popülasyonun artışından kaynaklandığını bildirdi. Deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle artarak 29 dereceye ulaştığı belirtilen açıklamada, plankton patlamasının balıkların ölümüne sebep olduğu ifade edildi.

21.08.2024 18:17
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'de görülen balık ölümleri ve kötü kokunun deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi sonucu tek hücreli canlı (plankton) popülasyonun artışından kaynaklandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, deniz suyu sıcaklığının küresel ısınma ve iklim değişikliği etkisiyle artarak 29 dereceye ulaştığı, bu ortamın da "Dinoflagellate Gymnodinium" cinsi tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonunda ani artışları beraberinde getirdiği belirtildi.

Sudaki oksijen oranının düşmesiyle başlayan plankton ölümlerinin ise kötü kokuya neden olduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca bu canlıların popülasyonundaki aşırı artış, bulundukları suyun yüzeyinin kızılımsı-kahverengi bir görünüme bürünmesine de neden olmaktadır. Bununla birlikte plankton patlamasıyla sudaki çözünmüş oksijen miktarının oldukça azalmasının balıkların ölümüne sebebiyet verdiği düşünülmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Deniz Koruma Şube Müdürlüğümüz de hem deniz süpürgesi hem de karadan temizlik çalışması yapmaktadır."

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'ndeki Balık Ölümleri Plankton Artışından Kaynaklanıyor - Son Dakika

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