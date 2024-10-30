İzmir Körfezi'nin Temizliği İçin 7/24 Çalışma - Son Dakika
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İzmir Körfezi'nin Temizliği İçin 7/24 Çalışma

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin temizliği için yoğun bir şekilde çalışıyor. Fatih Caddesi'ndeki kolektör hattında tıkanıklıkları gidermek için 24 saat süren çalışmalar yapılıyor.

30.10.2024 11:14
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin temizliği için yoğun bir çalışma yürütüyor. İZSU ekipleri bir yandan dere yataklarında temizlik yaparken diğer yandan da kentin atık sularını Çiğli Arıtma Tesisi'ne ulaştıran 60 kilometrelik hattı mercek altına aldı. 500 metrelik kısmında evsel atık yoğunluğu tespit edilen Fatih Caddesi'ndeki kolektör hattında yirmi dört saat kesintisiz çalışma yapılıyor.

İzmir Körfezi'nin korunmasına yönelik çalışmalarını farklı alanlarda sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ne atıkları ileten Büyük Kanal Projesi kapsamındaki 60 kilometrelik hatta girdi. İlk etapta hattın 500 metrelik kısmında yoğunluk tespit eden İZSU ekipleri Fatih Caddesi üzerinde 7 gün 24 saat kesintisiz çalışma yürütüyor. İZSU Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri 2200 milimetre çapındaki kolektör hatlarının birleşme noktasında kanalın içini temizlerken, aynı zamanda kombine kanal temizleme araçları ve gözlem kameralarıyla tıkanıklığın kaynağı tespit ediliyor.

Kombine araçları ve görüntüleme kameraları devrede

Atıksu hattındaki tıkanıklığı nasıl açtıklarını detaylarıyla anlatan İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Harita Teknikeri Umut Özdemir, "Bütün körfezi Narlıdere'den Çiğli'ye kadar boydan kuşaklayan ana kanal hattımızda düzenli olarak temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Fatih Caddesi'nde düzenli olarak yapılan etütlerde hattın yaklaşık 500 metrelik kısmında tıkanmalar tespit edildi. Bu tıkanmalar hattın çalışmasına engel oluyordu. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri de temizlik çalışmalarına bu güzergahtan başladı. Temizlik çalışmalarına başlamadan önce kolektör hattımızı güzergahın üzerinde bulunan muayene bacalarına yerleştiriyoruz ve su akışını kesiyoruz. Kombine araçları ve görüntüleme kameralarıyla tıkanıklık tespit ediliyor ve hattın içi boşaltılıyor. Ekipler hattın içerisine giriyor ve pislikleri araçlarımız yardımıyla temizliyor. Biz buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftası tamamlayacağız" dedi.

Lütfen ıslak mendil ve peçetelerinizi tuvalete atmayın

Tıkanıklığı genellikle giderlere atılan ıslak mendillerin oluşturduğunu ifade eden Özdemir, "Bu atıklar bertaraf edilmiyor ve hatta dibe oturma yapıyor. Bu yüzden suyun akışını engelliyor. Gelen daha büyük teressubat malzemeleri ile de hat çalışamaz hale geliyor. Vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmasını diliyoruz. Lütfen ıslak mendil ve peçetelerinizi tuvalete atıp sifonu çekmeyin. Hatta gelen bu atıklar dipte birikiyor ve hem insan hem de çevre sağlığını etkiliyor. Çalışmalarımız sahada 7 gün 24 saat olarak devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi'nin Temizliği İçin 7/24 Çalışma - Son Dakika

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