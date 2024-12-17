İzmir Körfezi Temizleniyor: IZSUsu Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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İzmir Körfezi Temizleniyor: IZSUsu Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu noktalarda temizlik çalışmalarına başladı. IZSUsu ekipleri, körfezin temizliği için düzenli temizlik ve tarama çalışmaları yapıyor.

17.12.2024 09:49  Güncelleme: 11:11
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Körfez'in temizlenmesi için Gediz Nehri'nin denizle buluştuğu noktalarda da temizlik çalışmalarına başladı. İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri Foça'da amfibik makineyle nehirden taşınan malzemeleri temizliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yürüttüğü kapsamlı çalışmalara devam ediyor. Bir yandan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4'üncü fazın yapımı ve tesisin daha verimli çalışmasını sağlayacak revizyon çalışmaları ile kent genelinde kanal ve yağmur suyu yatırımları sürerken diğer yandan su sirkülasyonunu sağlayarak Körfez'in daha hızlı bir şekilde kendisini yenilemesi için tarama çalışmaları yapılıyor. Körfez'e akan derelerde ıslah ve temizlik çalışmalarını da aralıksız sürdüren İZSU, Gediz Nehri'nden Foça'ya dökülen teressubat (tortu) malzemelerini de düzenli olarak temizlemeye başladı.

Körfez temizliğine destek

İZSU Genel Müdürlüğü 1. Bölge İşletmeler Daire Başkanlığı Dereler Teknik Amiri Mehmet Eroğlan Foça'da amfibik dere temizlik makinesi ile bir haftadır temizlik çalışması yaptıklarını aktardı. Gerenköy Mahallesi'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Gediz Nehri'nin Foça'da denizle buluştuğu noktada bulunduklarını aktaran Eroğlan, "Bu malzemeleri sahadan uzaklaştırıyoruz. Gediz Nehri'nin Foça'da denizle buluştuğu ikinci bir nokta daha var. Burada da temizlik çalışması yapacağız. Çalışmalarımız tamamlandığında Foça'da meydana gelebilecek olası sel ve taşkınların da önüne geçmiş olacağız. Dereleri temiz tutarak İzmir Körfezi'nin temizlik çalışmalarına destek veriyoruz" dedi.

Tarama ve temizlik çalışmaları sürüyor

Bostanlı Peynircioğlu Deresi'nin denize açıldığı noktada Körfez Temizlik Seferberliği'ne başlayan İZSU Genel Müdürlüğü, deniz taramalarında kullanılan dip tarama gemisi ile su sirkülasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca kent genelindeki derelerde sürekli olarak büyük kepçe ile derelerin karadan ulaşılamayan ağız bölümünde birikmiş olan katı maddeler de alınıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Körfezi Temizleniyor: IZSUsu Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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