Kültürpark'a Yeni Kütüphane Müjdesi

27.02.2026 10:24  Güncelleme: 11:02
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'ta görme engellilere özel bölümleri ile dijital çalışma alanları ve yeme-içme bölümleri bulunan yeni bir kütüphane inşa ediyor. Nisan ayında açılması planlanan kütüphane, okuma alışkanlığını artırmayı amaçlıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'a yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. Görme engellilere yönelik özel bölüm, dijital çalışma alanları ve yeme-içme bölümleri bulunan kütüphanenin nisan ayında açılması planlanıyor. Çalışmaları inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in en güzel kütüphanelerinden biri olacak. Okumayı ve ders çalışmayı seven herkes burayı çok sevecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kitaba erişimi kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını artırmak amacıyla kente yeni kütüphaneler kazandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Konak Metro Kütüphanesi ve Kültürpark'ta Prof. İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni hizmete alan Büyükşehir, kente yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. Kültürpark Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nin yanında, kullanılmayan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü kütüphaneye dönüştürülüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin 500 metrekarelik alana sahip iki katlı bina nisan ayında İzmirlilerin kullanımına açılacak.

"Atıl alanları canlandırıyoruz"

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, kente yeni bir kütüphane kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tugay, "Bu bina, Kültürpark'ın atıl alanlarından biriydi. Amacımız, atıl alanları yeniden canlandırmak. Daha fazla yeşil alan ve spor tesisinin yanı sıra, Kültürpark'ın kültürel katkısını artıracak projeler üzerinde çalışıyoruz. Burası da dönüştürmeyi planladığımız alanlardan biriydi. Bir süredir çalışmalar sürüyor. Bin 500 metrekarelik kullanım alanına sahip, çok güzel bir kütüphane ortaya çıkıyor. Konumu oldukça iyi; ferah ve manzaralı bir alan. Bence İzmir'in şu an en güzel kütüphanesi olacak" dedi.

"Çocuklarımızın istediği her kitaba erişmesini sağlayacağız"

Kütüphanenin zengin içerik ve çok yönlü işlevlere sahip olacağını belirten Başkan Tugay, "Öncelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin kullanacağı bir kütüphane olacak. Güçlü bir kitap koleksiyonu oluşturuyoruz; ayrıca görme engelliler için özel bir bölüm de yer alacak. Birçok işlevi bir arada sunan büyük bir kütüphane olacak" dedi. Kültürpark'ın sakin ve ferah atmosferinde hizmet verecek kütüphanede yiyecek ve içecek alanlarının da bulunacağını ifade eden Tugay, gün boyunca vakit geçirilebilecek bir ortam oluşturacaklarını söyledi. İnternet erişimi, bilgisayar ve tabletlerle dijital altyapının da güçlü olacağını vurgulayan Tugay, "Burada bulunmayan kitapları talep üzerine temin edeceğiz. Böylece çocuklarımızın istediği her kitaba erişmesini sağlayacağız" diye konuştu.

Gençler isim verecek

Başkan Tugay, yeni kütüphanenin adını İzmirli gençlerin belirlemesini istediklerini, bu amaçla önümüzdeki günlerde bir anket düzenlenebileceğini söyledi. Kütüphanelere yoğun ilgi olduğunu vurgulayan Tugay, açılan her kütüphanenin kısa sürede dolduğunu, Şato Kütüphanesi ile Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesinin de tamamen dolu olduğunu ifade etti. Her yaştan yurttaşa hitap edecek kütüphanede dergi ve gazetelerin de yer alacağını belirten Tugay, "İnsanlarımızın bilgi ve kültür düzeyini artırmak istiyoruz. İzmir kültür-sanat okuryazarlığı yüksek bir şehir; ancak daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz. Öyle güzel bir kütüphane olacak ki; buraya gelmemek mümkün olmayacak. Kitabı, okumayı seven, ders çalışmak isteyen herkes, burayı çok sevecek" dedi.

Sırada 15 bin metrekarelik dev proje var

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'in en büyük kütüphanesi olacak yeni projenin de hazırlık aşamasında olduğunu açıkladı. Tugay, "İlerleyen süreçte bundan daha büyük bir kütüphane yapacağız. 15 bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir projemiz var. Yerini şimdilik sürpriz olarak bırakıyoruz. Kütüphane konusunu en başından beri önemsiyoruz. Gençlerimizin buna çok ihtiyacı olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

