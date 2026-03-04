Kültürpark'ta Beton Söküldü, Umut Filizlendi... Gri Alanlar Çocukların Elleriyle Yeşile Döndü

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'ta başlattığı gençleştirme çalışmaları kapsamında beton alanlar yeşile dönüştürülüyor. Kültürpark'ta 4 bin 300 metrekarelik gri alan çocukların elleriyle yeşile döndü, 190 fidan toprağa kavuştu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Diktiğimiz ağaçlar 100 yıl sonra da bu şehri mutlu edecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Kültürpark'ta başlattığı gençleştirme çalışmaları kapsamında beton alanlar yeşil dokuya dönüştürülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Atlas Pavyonu'nun kuzeyinde yer alan yaklaşık 4 bin 300 metrekarelik kilit parke taş döşenen beton alanın yeşil alana dönüştürülmesi için çalışma yürütüldü. Alan üzerindeki kilit parke taşlarının sökülmesinin ardından zemin, ağaçlandırmaya uygun hale getirildi. Çalışmalar kapsamında Başkan Tugay, Konak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri ile alan için hazırlanan ağaçları toprakla buluşturdu. Etkinlikte Başkan Tugay'a miniklerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve büyükşehir bürokratları, doğa derneklerinin temsilcileri ve 7'den 70'e İzmirliler katıldı.

"İnsanları mutlu edecek"

Ağaçlandırma öncesi konuşan Başkan Tugay, Kültürpark'ın İzmir için önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Kültürpark, şehrimizin en değerli, en önemli yeşil alanlarından birisi. İzmir'in her tarafından insanlar temiz hava almak, doğada zaman geçirmek, spor yapmak için buraya geliyor. O yüzden bizim için çok önemli. Yeşil dokuyu korumaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirmek derken buradaki yeşil dokuyu artırmak için çabalıyoruz. Daha fazla yeşil, daha fazla bitki olsun istiyoruz. Bu alanları koruyup geliştirdiğimiz zaman hem bizler hem de bizden sonra İzmir'de yaşayacak insanlar bu nimetlerden faydalanacaklar. Burası 95 yaşında bir park. Uzun yıllar önce insanlar burasını yeşil alan yapmaya karar vermişler. O yıllardan bugünlere gelen bir sürü ağaç var. Nasıl biz bugün bu ağaçları görünce mutlu oluyorsak, bizim dikeceğimiz ağaçlar da 100 yıl sonra o insanları mutlu edecek."

"190 ağaç şehrimiz için 190 yeni akciğer demek"

Miniklere çok önemli bir göreve imza attıklarını hatırlatan Tugay, ileride Kültürpark'tan geçerken, "İyi ki bu ağaçları dikmişiz" diyeceklerini söyledi.

Başkan Tugay, "Bunlar sadece insanlar için değil; ağaçlar, bitkiler çok olduğunda orada kuşlar da çok oluyor. Diğer canlı türleri de bu tür ortamlarda yaşamaktan büyük keyif alıyor. Onları da kentimizin yaşamına katmış oluyoruz. Ben inanıyorum yakın zamanda Kültürpark'ta sincaplar da gezmeye başlayacak. 50'ye yakın kuş türümüz var. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin emeğine sağlık" dedi.

Dikilen 190 ağacın, İzmir için 190 yeni akciğer demek olduğunu söyleyen Tugay, "Bugüne kadar yüz binlerce ağaç diktik ve bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Birbirinden renkli türler miniklerin elinde toprakla buluştu

Başkan Tugay, konuşmanın ardından miniklerle beraber ağaçları toprakla buluşturarak can suyunu verdi. Ağaçlandırma çalışması kapsamında alana doğu çınarı, akçaağaç, tarçın, sığla, ıhlamur, çitlembik, kurtbağrı, tijli defne ve erguvan türleri dikildi.

Alanın estetik ve ekolojik düzenlemesiyle yağış sularının doğrudan toprağa sızması sağlanarak kentin doğal su döngüsü desteklenecek. Yüzey su akışının ve erozyonun azaltılmasına, yeraltı su kaynaklarının korunmasına katkı sunacak düzenleme, kent merkezinin oksijen miktarını artırırken kuşlar, böcekler ve diğer canlı türleri için de yeni yaşam alanları oluşturulacak.