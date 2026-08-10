İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde aritmetik değişti... En fazla meclis üyesi YENİ Parti’de

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi gerçekleştirildi. Oturumda, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den istifa eden üyelere ilişkin bilgi verildi. Yaşanan istifalarla birlikte YENİ Parti, 89 meclis üyesiyle birlikte en çok meclis üyesine sahip parti oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleştirildi.

Oturum başında, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'de yaşanan istifalarla değişen meclis aritmetiğine ilişkin bilgi verildi. Toplantıda, istifa edenlerin isimleri tek tek okunurken YENİ Parti'nin meclis üyesi sayısının 89 olduğu belirtildi.

CHP'den istifa ederek yoluna bağımsız olarak devam edenlerin sayısının ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikte 7 olduğu açıklandı.

YURDAKUL: DERTLERE DERMAN OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ

YENİ Parti Grup Başkanvekili olarak ilk konuşmasını yapan Yağmur Yurdakul, şunları söyledi:

"YENİ Parti'miz kuruldu. Bizler de ülkemiz; Atamızın miras bıraktığı üzere demokrasi temelinde bir hukuk devleti kalabilsin, herkes insani koşullarda yaşayabilsin diye verdiğimiz mücadeleye YENİ Parti çatısında devam edeceğiz. Gayretimiz, milletin derdine derman olmak. Halkımızın mutfağındaki dertten, kadınların hala yaşam mücadelesi verme derdinden gençlerin gelecek kaygısına, asgari ücretlinin cebindeki yangından emeklinin yaşama dair yitirdiği umutları canlandırana kadar, tüm dertleri dert edinerek derman olmaya çalışmaya YENİ Parti çatısı altında devam edeceğiz. Gelecek mazeret üretenlerin değil, sorumluluk alıp milletin arkasında dimdik duranların omuzlarındadır. Bizler bunun farkındayız. Partimizin yolu açık olsun. Ülkemizin de partimizn geleceği de aydınlık olsun."

YETER: SON İHTİMALİ TÜKETENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Candaş Yeter ise, "Yaklaşık 2.5 yıldır yoldaşlık yaptığım, beraber mücadele ettiğim meclis üyesi arkadaşlarımın YENİ Parti'de siyasete devam edeceğini görüyorum. Çıktıkları bu yolda başarılı olmalarını gönülden ve yürekten diliyorum. Biz geride kalanlara gelince... CHP'nin içerisinde son ihtimali tüketene kadar demokratik mücadelemize devam edeceğiz. Gün gelecek yeniden bir ateş yakacağız ve o ateşin etrafında hep beraber yeniden halaya duracağız. O halayın adı da zafer halayı olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız da hem YENİ Partili hem de CHP'li meclis üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİ

Yaşanan son istifalarla birlikte meclis aritmetiğinde de değişim yaşandı. Yeni dağılımda YENİ Parti, 89 meclis üyesiyle en fazla meclis üyesine sahip parti oldu. Mecliste CHP 39, AK Parti 35, MHP 7 ve BBP 1 meclis üyesiyle temsil ediliyor. Bağımsız meclis üyesi sayısı ise 13.