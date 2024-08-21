İzmir Menderes'te Orman Yangını Çıktı

İZMİR'in Menderesi ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Menderes'in kırsal Deliömerler Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere müdahale 10 dakika içinde yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait: 3 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5dozer ve 5 yer ekibi ile alevlere müdahaleye başlandı.
Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,
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