İzmir Menemen'de eski sevgilisini öldüren sanık 22 günün 17'sinde adreste bekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Menemen'de eski sevgilisini öldüren sanık 22 günün 17'sinde adreste bekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Menemen Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, eski sevgilisini öldüren sanığın 22 günün 17'sinde maktulün adresinde saatlerce beklediği belirtildi. Sanığa kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet verilmişti.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) silahla öldüren Lokman Etken'e (33) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkemenin gerekçeli kararında, sanığın maktulün adresini öğrendikten sonra 22 günün 17'sinde evinin çevresinde saatlerce beklediği yer aldı.

Menemen Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, maktul Gözde Akbaba ile sanık Lokman Etken'in olaydan yaklaşık 3-4 ay önce ayrıldıkları, ayrılığın ardından sanığın maktulü rahatsız etmeye ve tehdit etmeye başladığı belirtildi.

Akbaba'nın uzaklaştırma kararı aldırdığı, sanığın kendisine ulaşmasını engellemek amacıyla Buca ilçesinden Menemen ilçesine taşındığı bilgisine yer verildi. Sanığın maktulün adresini sosyal medya üzerinden bulduğu, olay öncesindeki hareketlerinin HTS kayıtları ve dijital materyallerle ortaya konulduğu kaydedildi.

Etken'in, 28 Aralık 2025'te sosyal medya üzerinden "Pınar" kullanıcı adlı kişiyle yaptığı yazışmalarda maktul Gözde Akbaba'nın adresini bulmaya çalıştığı, bu kişinin de maktulün adresinin yer aldığı kira sözleşmesini sanığa gönderdiği ifade edilerek, sanığın adresi öğrendikten sonra 19 Ocak 2026'daki cinayete kadar geçen 22 günün 17'sinde maktulün ikamet adresine gittiği ve burada saatlerce beklediğinin HTS kayıtlarına yansıdığı belirtildi.

Kararda sanığın aynı gün "Pınar" adlı sosyal medya kullanıcısına "Yapacağım, evini de buldum" şeklinde mesaj gönderdiği ifade edildi.

Mahkeme, sanığın adresi öğrenmesinin ardından geçen sürede maktule ulaşmaya çalışmasını, olay günü evinden çıkmasını beklemesini ve ardından saldırmasını birlikte değerlendirerek eylemin tasarlanarak gerçekleştirildiği sonucuna vardı.

Kararda, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Sanığın, maktulü öldürmeyi gerektirecek seviyede husumetinin bulunduğu, maktulün diz altı bölgesine bitişik atış yaparak büyük damar yaralanmasına ve neticeten ölüme sebebiyet verebileceğini bildiği, bu nedenle öldürme kastıyla hareket ettiği, sanığın eylemiyle 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediğinin sabit olduğu dosya kapsamında maktulden kaynaklanan haksız bir eyleminin varlığına yönelik tam bir vicdani kanaat elde edilemediğinden sanık lehine haksız tahrik koşullarının oluşmadığı değerlendirilmiştir."

Olay

Menemen ilçesinde 19 Ocak 2026'da Gözde Akbaba eski erkek arkadaşı Lokman Etken'in silahlı saldırısına uğramış, sol bacağından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanan Etken tutuklanmıştı.

Menemen Ağır Ceza Mahkemesince 22 Ekim'deki karar duruşmasında sanık Etken'e, "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmişti.

Kaynak: AA
3. SayfaMenemenGüncelİzmirKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
Bursa’da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:58
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:21
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor Gözler Özel’in yeni kadrosunda
YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:18:24. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Menemen'de eski sevgilisini öldüren sanık 22 günün 17'sinde adreste bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android