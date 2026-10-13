İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı

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İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 14 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı. İzmir, Antalya ve Uşak'taki eş zamanlı operasyonda 93 boş senet koçanı ele geçirilirken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda, haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 14 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, borç para ihtiyacı bulunanlara faiz karşılığında para vererek senet ve çekler üzerinden haksız kazanç sağladıkları, suç faaliyetlerini gizlemek amacıyla farklı kişileri alacaklı olarak gösterdikleri tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Antalya ve Uşak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda bulunan 5 cep telefonu, 1 bilgisayar, 93 boş senet koçanı, 7 doldurulmuş senet ve 1 ajandaya el konuldu.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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