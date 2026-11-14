İzmir merkezli 4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir merkezli 4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

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İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı yürütülen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. Emniyet açıklamasına göre şüphelilerin bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarını kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için operasyon gerçekleştirdi.

İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGüncelBankaİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir merkezli 4 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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