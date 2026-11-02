İzmir Metro'da tekerlek arızası Poligon-Balçova hattında ulaşımı ESHOT'a bıraktı - Son Dakika
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İzmir Metro'da tekerlek arızası Poligon-Balçova hattında ulaşımı ESHOT'a bıraktı

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İzmir Metro\'da tekerlek arızası Poligon-Balçova hattında ulaşımı ESHOT\'a bıraktı
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İzmir Metro'da yolcusuz test trenindeki tekerlek arızası Poligon-Balçova hattında hasara yol açtı. Metro ulaşımının sağlanamadığı bu kesimde ESHOT'un 845 numaralı hattı Hıfzıssıhha-Balçova arasında ring seferi yapıyor, ekipler arızayı gidermeye çalışıyor.

(İZMİR) - İzmir Metro AŞ, yolcusuz test treninde meydana gelen ekipman arızası nedeniyle metro ulaşımının sağlanamadığı Poligon- Balçova güzergahında ESHOT otobüsleriyle ring seferleri düzenlendiği, arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İzmir Metro Hattı'nda yolcusuz test treninde meydana gelen tekerlek arızası sonucu Poligon–Balçova güzergahındaki hatta meydana gelen hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Metro seferleri Evka 3-Poligon ve Narlıdere Kaymakamlık-Balçova istasyonları arasında gerçekleştirilirken, ulaşımın sağlanamadığı Poligon-Balçova güzergahında ESHOT'un 845 numaralı Demiryolu Takviye hattıyla Hıfzıssıhha ve Balçova durakları arasında ring seferleri düzenleniyor. Ayrıca 681 numaralı Fahrettin Altay-Lozan Meydanı hattı da İnönü Caddesi üzerinden hizmet vermeyi sürdürüyor.

İzmir Metro AŞ'den yapılan açıklamada, ekiplerin arızanın giderilmesi ve seferlerin normal düzenine dönmesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Çalışmaların yarın sabah işletimin başlamasına kadar devam edebileceği kaydedilen açıklamada, beklenmeyen bir gecikme yaşanması durumunda yolcuların İzmir Metro'nun resmi iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği ifade edildi.

Bu süreçte işletim planında ve sefer sıklıklarında ilave düzenlemeler yapılabileceği vurgulanarak, yolculardan istasyon anonslarını ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.

Kaynak: ANKA
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