İzmir Metro Hattında Kesintisiz İletişim Dönemi Başladı

17.11.2025 11:08
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 kilometrelik metro hattında cep telefonu ile iletişim ve internet erişimini sağlayan sistemi hayata geçirdi. 5G uyumlu sistemle yolcular, tünellerde ve istasyonlarda kesintisiz iletişim kurabilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 27 kilometrelik metro hattında yolcuların cep telefonlarıyla konuşmalarına ve internete girmelerine imkan tanıyan "kesintisiz iletişim" dönemini başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinesinde ocak ayında başlayan çalışmalar kapsamında 27 kilometrelik hatta kablolama ve anten montajı yapıldı, sinyaller test edildi. Çalışmalar gece 01.30 ile 03.30 arasında, seferlerin tamamen durduğu zaman diliminde yapıldı.

5G teknolojisine uyumlu kurulan sistem sonucunda metro yolcuları, 27 kilometrelik hat üzerindeki istasyonlarda ve kapalı tünellerde cep telefonlarıyla konuşabilmeye ve internete girebilmeye başladı.

"Çağdaş metro hattı için bir adım daha atmış olduk"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan, ocak ayında başladıkları çalışmaları ekim ayında tamamladıklarını bildirerek, şunları söyledi:

"İlk uygulamayı 1 Ocak itibariyle Konak İstasyonu'nda başlatmıştık. Şimdi vatandaşlarımız artık metro hattı boyunca Evka-3'ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'na kadar tüm tünel içinde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde cep telefonlarını kullanabilir.

Gündüz seferleri aksatmadan gece tünel içlerinde büyük bir ekiple çalıştık. Yaklaşık 9 ay sürdü. Türkiye'de ilk defa tünel içlerinde yagi anten sistemi kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 5G sistemine geçmesiyle birlikte 5G de kullanılabilecek. Gece gündüz demeden çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza, operatörlere teşekkür ediyoruz. Çağdaş metro hattı için bir adım daha atmış olduk."

Kaynak: ANKA

