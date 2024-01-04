İzmir Milli Eğitim Müdürü ve İl Müftüsü, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İl Müftüsü Salih Kazancı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yahşi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek " Gazze: Kanıt" ve " Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın, "İçimdeki Çocuk" fotoğrafına oy veren Ömer Yahşi, fotoğraf karesinin yansıttığı duygudan etkilendiğini söyledi.

Ömer Yahşi, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın, "Hayat Kalkanı" isimli fotoğrafına oy verdi.

İl Müftüsü Salih Kazancı ise yeni eklenen "Gazze: Kanıt" kategorisinin dikkatini daha çok çektiğini ifade ederek, fotoğraflara bakarken çok farklı duygular yaşadığını dile getirdi.

Kazancı, bu kategoride "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ashaf Amra'nın, "Yanımda Ol Anne" fotoğraflarını tercih etti.

Söz konusu fotoğrafların, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düştüğünü anlatan Kazancı, bu anlamda AA ekibini tebrik etti.