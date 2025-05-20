İzmir Mitinginde Cumhuriyet Vurgusu

(İZMİR)- CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, İzmir'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingin coşkulu geçtiğini belirterek "Bu meydanın mesajı; biz 19 Mayıs ruhunu 106 yıl önce olduğu gibi koruyoruz. Bugün bu ülkenin cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak için sonuna kadar mücadele etmeye hazırız mesajını bu akşam bu meydanda güçlü bir şekilde görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından başlattığı ve her hafta bir ilde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İzmir Mitingi gerçekleşti.

Gündoğdu Meydanı'nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenen mitingde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, miting alanında büyük coşku yaşandığını belirterek "Gündoğdu Meydanı daha önceki mitinglerden çok daha çoşkulu. Cumhuriyete ve 19 Mayıs ruhuna çıktığını çok güçlü bir şekilde gösteriyor. Sahnenin her iki tarafında milyonun üzerinde bir kalabalık var. Sabah saatlerinde itibaren takip ediyoruz. İnanılmaz coşkulu, sokaklarda insanlar bayraklarıyla miting alanına doğru yürüyordu, heyecanlarını gösteriyorlardı. Burada da bunu çok güçlü bir biçimde yansıtıyordu. Bu meydanın mesajı; biz 19 Mayıs ruhunu 106 yıl önce olduğu gibi koruyoruz. Bugün bu ülkenin cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak için sonuna kadar mücadele etmeye hazırız mesajını bu akşam bu meydanda güçlü bir şekilde görüyoruz" dedi.

İzmir mitinginin sembolik anlamının çok büyük olduğunu belirten Karatepe, "İzmir, Kurtuluş Savaşı'nın neredeyse noktalandığı bir şehir. Şu anki mevcut duruma karşı mücadelenin de güçlü bir şekilde verildiği bir şehir. Bu mesajın Türkiye'nin her bir noktasından güçlü bir şekilde alacaktır. Tahmin ediyorum ki iktidar sahipleri şu anda oturdukları yerden burada ne olup bitiğini yakından takip ediyorlar. Gördükleri de onların yüreklerine siyasi korku saldığının farkındayız. Bu coşkunun ve heyecanın seçim sandığına kadar devam edeceğini, sandık bu insanların önüne konulduğu zamanda biz bu cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkıyoruz mesajını verecekleri bir sandık olacaktır. O sandıkta açıldığı zaman da bu net bir şekilde göreceğiz" ifadelerini kullandı.