İzmir Ödemiş\'te depo denetiminde 3 ton incir ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incir ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kaymakçı Mahallesi'ndeki bir depoda denetim yapıldı.

Kontrolde, hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit maddeleri kullanılarak beyazlatıldığı ve insan tüketimine uygun olmadığı tespit edilen 3 ton incir ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.