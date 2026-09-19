İzmir Ödemiş\'te iki aracın çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı

İzmir Ödemiş'te iki aracın çarpıştığı kazada motosikletteki 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesi Zafer Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Zafer Mahallesi'nde Esen D. yönetimindeki 35 CMS 587 plakalı otomobil ile Tuna Ç. idaresindeki 35 CRT 654 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Tuna Ç. ile motosikletteki Mustafa K. Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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