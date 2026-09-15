İzmir Ödemiş'te motosiklet 75 yaşındaki yayaya çarptı, kaza kamerada
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 17 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Muhittin T'ye çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpmasını güvenlik kamerası kaydetti.
M.A'nın (17) kullandığı 35 DBZ 288 plakalı motosiklet, Ovakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Muhittin T'ye (75) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü de yola düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Muhittin T, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşısına geçmek isteyen Muhittin T'nin motosikletin geldiğini fark ederek geri dönmeye çalıştığı sırada motosikletin çarpması sonucu yola savrulduğu görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir Ödemiş'te motosiklet 75 yaşındaki yayaya çarptı, kaza kamerada - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?