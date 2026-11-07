İzmir Ödemiş\'te otomobilde başından silahla vurulmuş 46 yaşındaki erkek bulundu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarla kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Seyrekli Mahallesi'nde tarlasına giden bir çiftçi, yolda duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Tire ilçesi Yiğenli Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu tespit edildi.

Öztürk'ün dün akşam evine dönmemesi üzerine ailesinin sabah saatlerinde Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.