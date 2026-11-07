İzmir Ödemiş'te otomobilde başından silahla vurulmuş 46 yaşındaki erkek bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Ödemiş'te otomobilde başından silahla vurulmuş 46 yaşındaki erkek bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Ödemiş\'te otomobilde başından silahla vurulmuş 46 yaşındaki erkek bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Ödemiş'te tarla kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş 46 yaşındaki erkek bulundu. Jandarma, erkeğin Tire Yiğenli Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirledi; ailesinin kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi ve olayın aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarla kenarında park halindeki otomobilde başından silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

Seyrekli Mahallesi'nde tarlasına giden bir çiftçi, yolda duran otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Tire ilçesi Yiğenli Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu tespit edildi.

Öztürk'ün dün akşam evine dönmemesi üzerine ailesinin sabah saatlerinde Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Jandarma3. SayfaÖdemişGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Vatandaşa yedireceklerdi Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara Vatandaşa yedireceklerdi! Otobüs terminalinde ekipleri şoke eden manzara
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aliyev’e mektup
Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı Hepsi adli vaka sayıldı Şehir hastanesinde zehirlenme alarmı! Hepsi adli vaka sayıldı
19:48
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı Jakobs’a olay gönderme
Gece kulübündeki olay sahaya taşındı! Jakobs'a olay gönderme
18:48
Polonya’da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
Polonya'da bir kişi aracından insanlara ateş açtı: 5 ölü
18:41
Yeni Parti’den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu İddia ünlü gazeteciden
Yeni Parti'den istifa eden Candan Yüceer AK Parti yolcusu mu? İddia ünlü gazeteciden
18:06
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, iki gol var tempo süper
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 19:49:44. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Ödemiş'te otomobilde başından silahla vurulmuş 46 yaşındaki erkek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android