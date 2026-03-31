İzmir Örnekköy'deki Kentsel Dönüşümde Anahtar Teslim Zamanı

(İZMİR) - İzmir'de Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde önemli bir aşamaya gelindi. Üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplarda yer alan toplam 1603 bağımsız birim teslim sürecine girdi. İnşaatı tamamlanan konutların anahtar ve tapularının nisan ayı içerisinde hak sahiplerine verilmesi planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye'ye model olacak bir anlayışla uzun yıllardır sürdürülen, ancak son dönemlerde kooperatiflerle ilgili aksaklıklar nedeniyle sorun yaşanan kentsel dönüşüm çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesi sonrasında titizlikle yürütülen süreçte anahtar ve tapu tesliminde geri sayım başladı. Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde üçüncü, dördüncü ve beşinci etaplardaki 1603 bağımsız birimin teslimine nisan ayı içinde başlanması yönünde karar alındı.

"İnşaatlar başlayıp süreç hızlanınca vatandaşların yüzünde mutluluğu gördük"

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde görev yapan inşaat teknikeri Cenk Bıyıkoğlu süreç hakkında detaylı bilgiler verdi. Bıyıkoğlu, "Nisan içinde etap etap vatandaşlarımıza evlerini, iş yerlerini teslim edeceğiz. Bu sürecin sonuna geldiğimiz için mutluluk yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Duran bir süreç tekrar başlatıldı ve kısa süre içinde bitirildi. Cemil başkanımız göreve geldiğinde inşaatlar yeniden devam etmeye başlayınca vatandaşlarımızın yüzündeki mutluluğu gördük" dedi.

"Kafamı sokacak evim olsun gerisi yalan"

Yeni ev heyecanı yaşadığını aktaran hak sahibi Gülsüm Çınar, "En çok salon ve balkon dikkatimi çekti. Çok güzel olmuş. Heyecan çok. Çocuklarımızla oturacağız. Başkanımızı beğeniyoruz, çok iyi. Teşekkür ederiz. Erken bitirdi binaları" dedi. İsmail Çınar da, "Heyecanımız var. Yıllar oldu. Sıkıntılı oldu ama şimdi çok güzel gidiyor. Binamız da güzel yapılmış. Cemil Başkandan memnunuz. Ona güveniyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hak sahibi ailelerden Gülsüm-İsmail çiftinin oğlu Erdinç Çınar da yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Heyecanlıyız. Çok uzun zamandan beri bekliyorduk. Evimizi gezdik, çok mutluyuz. Ailemle birlikte yaşayacağım bir evim olacak. Konut krizinin yaşandığı bu dönemde evlerin tamamlanması çok sevindirici. 'Kafamı sokacak bir evim olsun gerisi yalan' denir ya, tam olarak öyle. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Kira yardımı da aldık. Cemil Tugay'a ayrıca teşekkür ederiz. Bizim için en önemli şey evlerin tamamlanmasıydı."

Ailenin yedinci sınıfa giden en küçük bireyi Yusuf Deniz Çınar ise duygularını, "Fazlasıyla heyecanlıyım. Evi ilk defa gördüm. Gayet güzel görünüyor. Bence iyi" sözleriyle ifade etti.

"Ev sahibi olamayacak insanların ev sahibi olması çok güzel oldu"

İnşaat faaliyetlerini hassasiyetle takip eden, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a süreci hızlandırdığı için teşekkür eden yeni ev sahibi Ufuk Kurt, "İnsanların mağduriyeti giderildi. Biz arsa sahipleri olarak çok mutluyuz. Yıllardır bekleniyordu. Dört blokun aynı anda teslim edilecek olması güzel. Evlerimizi dolaştık. Kullanılan malzemeler de kaliteli. Buralar bize dedelerimizden kalmış yerler. Tabii ki böyle bir daireyi kimse alamazdı. Ekonomik krizde, evlerin fahiş fiyatlara yükseldiği zamanda ev alamayacak insanların ev sahibi olması çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her taraf şıkır şıkır"

Yeni evini eşiyle birlikte gezen ve memnuniyetini dile getiren Türkan Özer ise "Çok güzel, ferah, her taraf şıkır şıkır. Hepimiz için hayırlısı olsun. Başkan süreci güzel götürüyor" dedi. Selahattin Özer de "Beklediğimizden daha güzelmiş. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlayınca süreç hızlandı. Bir sene içinde bize evlerimizi teslim ediyor" diye konuştu.

Kentsel dönüşümde Türkiye'ye örnek İzmir modeli

İzmir'de yüzde yüz uzlaşı, yerinde dönüşüm, belediye garantörlüğü ilkelerine bağlı hayata geçirilen dönüşüm projelerinde Başkanı Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle önemli yol kat edildi. Bu kapsamda ilk olarak önceki dönem kapatılan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı yeniden kuruldu. Gelişmenin ardından kent genelindeki kentsel dönüşüm projeleri eksiksiz ve kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Örnekköy'deki dönüşümün genel fotoğrafı

Karşıyaka Örnekköy'de ise birinci ve ikinci etaplar kapsamında 333 bağımsız birim teslim edildi. Kooperatiflerden devralınan üçüncü, dördüncü etaplar ile beşinci etap kapsamında 1603 bağımsız birimin teslimine nisan ayında başlanılacak. Ayrıca altıncı etap kapsamında da 1297 bağımsız birim yapılarak vatandaşlara teslim edilecek.