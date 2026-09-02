İzmir Seferihisar'da Belediye Başkanı Yetişkin'in şoförü itirafçı oldu - Son Dakika
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İzmir Seferihisar'da Belediye Başkanı Yetişkin'in şoförü itirafçı oldu

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in makam şoförü A.D., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. A.D., ifadesinde Başkan'ın talimatıyla müteahhitlerden ve iş insanlarından para topladığını, bu paraları yine Başkan'a teslim ettiğini belirtti; ayrıca 100 gram külçe altının bozdurulduğunu ve gelirinin bir kısmının S.A.

'İTİRAFÇI OLDU'

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in 2019'dan bu yana makam şoförlüğünü yapan A.D.'nin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi. A.D.'nin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade de ortaya çıktı. A.D.'nin, yaklaşık 1 yıl önce Başkan Yetişkin'in kendisinden müteahhit M.E.'yi aramasını ve ondan alması gereken para olduğunu söylediğini belirttiği öğrenildi. Bunun üzerine özel bir plaja gittiğini anlatan A.D., içinde desteler halinde para bulunan poşetin kendisine verildiğini söyledi. A.D., aynı akşam Yetişkin'in yanına giderek söz konusu parayı, Yetişkin'in kullandığı aracın bagajına bıraktığını ifade etti.

'AĞABEYİM GÖNDERDİ'

A.D., 2024 ve 2025 yıllarında yine Başkan Yetişkin'in talimatıyla M.E.'den 2 ayrı seferde toplam 150 bin lirayı poşet içerisinde alarak Yetişkin'e verdiğini belirtti. A.D., M.E.'nin kardeşinin yaklaşık 9 ay önce belediyeye gelerek kendisini kamyonetine çağırdığını ve 'Ağabeyim gönderdi' diyerek 100 bin lira verdiğini söyledi. A.D., olayı Yetişkin'e anlattığını, Yetişkin'in de kendisine bu paradan haberdar olduğunu söylediğini aktardı.

'ELDEN TESLİM ETTİM'

A.D., Yetişkin'in 2025 yılında kendisini müteahhit Z.S.'ye gönderdiğini, Z.S.'nin 'Başkanın parası bitti, benden borç istedi' diyerek çekmecesinden çıkardığı 100 bin lirayı poşet içinde kendisine verdiğini anlattı. A.D., parayı makam aracında Yetişkin'e elden teslim ettiğini, Yetişkin'in daha sonra aynı kişiden 50 bin lira daha aldığını söyledi.

2026 yılının başında müteahhit T.Ç.'nin telefonla kendisini araması üzerine makam aracıyla adrese gittiğini anlatan A.D., ifadesinde şu iddiada bulundu:

"Makam aracının ön koltuğuna oturdu ve aracı hareket ettirmemi istedi. Yaklaşık 500 metre ilerledikten sonra askılı çantasından desteler halinde para çıkardı. Yaklaşık 150-200 bin lirayı poşete koydu. Parayı aynı gün veya ertesi gün makam aracında Belediye Başkanına elden teslim ettim."

'KIYAFETİN ALTINDAN 100 BİN LİRA ÇIKTI'

A.D., yine Yetişkin'in talimatıyla emlak ve inşaat işleri yapan U.P.'nin yanına gittiğini, U.P.'nin kıyafetinin altında gizlediği 100 bin lirayı kendisine teslim ettiğini, bu parayı da aynı gün Yetişkin'e makamında verdiğini söyledi.

A.D., ifadesinde, yaklaşık 2,5 yıl önce emlak komisyoncusu S.K.'den 200 bin lira alarak Yetişkin'e verdiğini de aktardı. A.D., para trafiğinin önemli adreslerinden birinin emlak ofisi olduğunu, emlak ofisinin sahibi A.E.İ.'nin tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın kuzeni olduğunu belirtti. A.D., 3 yıllık süreçte A.E.İ.'den 400 bin ila 500 bin lira arasında para aldığını, bu paraları özellikle şehir dışı seyahatler öncesinde aldığını söyledi. A.D., 2026 yılında Yetişkin'in kendisine bozdurması için 100 gram külçe altın verdiğini ve 'Seferihisar ilçesinde bozdurma, dışarıda başka bir yerde bozdur' dediğini de öne sürdü. Altını Kemeraltı Çarşısı'nda bozdurduğunu belirten A.D., elde edilen paranın 100 bin lirasını Yetişkin'in talimatıyla S.A.'ya verdiğini, kalan parayı ise Yetişkin'in aldığını ifade etti. A.D.'nin ifadesinde, S.A. ile Yetişkin arasında özel ilişki bulunduğu yönünde iddiaların da yer aldığı öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir Seferihisar'da Belediye Başkanı Yetişkin'in şoförü itirafçı oldu - Son Dakika

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