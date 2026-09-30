İzmir Seferihisar\'da Sahil Güvenlik ve jandarma 1\'i çocuk 9 düzensiz göçmen yakaladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Azmak Koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kara üzerinde 1'i çocuk 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.