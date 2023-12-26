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İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya hizmet verildi - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya hizmet verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini açıkladı. Hastanede ayrıca 30 bin hastaya acil servis hizmeti sunuldu ve 7 bin hastanın yatarak tedavi aldığı belirtildi.

İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya hizmet verildi
26.12.2023 - 19:25,  Güncelleme: 19:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesinde 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti verildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından, İzmir Şehir Hastanesinin açılışının üzerinden geçen 60 günde verilen hizmetlere dair paylaşımda bulundu.

Hastanede, 60 günde 250 bin hastaya poliklinik hizmeti, 30 bin hastaya ise acil servis hizmeti verildiğini bildiren Koca, "7 bin hastamız yatırılarak tedavi aldı. Bin hastamız ise halen yatarak tedavi görüyor. İzmir Şehir Hastanesinde ilk 2 ayda yapılan ameliyat sayısı ise 5 bini bulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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