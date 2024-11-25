İzmir Selçuk\'taki Plastik Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

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KONTROL ALTINDA

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, plastik meyve sebze kasası üretimini yapan fabrikada saat 08.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Okay Yalçın'a ait olduğu belirtilen 'Okay Plastik' adlı fabrikadaki yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı üzerinde durulduğu bildirildi. 22 dönüm arazi içinde 9 bin metrekarelik kapalı alana sahip plastik kasa üretimi yapılan fabrikadaki yangının nedeninin uzman ekibin incelemesi sonrası netlik kazanacak.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Yangına itfaiye ekipleri, yeterli kuvvetle müdahaleye devam ediyor. Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı alanda herhangi bir yaralanan olmadı. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,