İzmir Su Krizi: Tahtalı Barajı'ndaki Su Seviyesi yüzde 15'e Düştü

Su seviyesi yüzde 15'e düştü, İzmir susuzluğa gidiyor

Prof. Dr. Yaşar: "Sorun kuraklık değil, yanlış su yönetimi",

İZMİR - İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 15,19'a düştü. Bu oran, son yılların en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken uzmanlar, Eylül ayında bu oranın yüzde 3-5 seviyelerine kadar inebileceğini öngörüyor. Prof. Dr. Doğan Yaşar, asıl tehlikenin kuraklık değil, yanlış su yönetimi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 3. büyük şehri İzmir'de yağışların azalması nedeniyle barajlarda da tehlike çanları çalmaya başladı. Kentin içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi yüzde 15 seviyelerine geriledi. Aynı barajda 2024 yılında doluluk oranı yüzde 30 olarak kayıtlara geçerken, bölgede suların çekildiği görüldü. Yerleşim yerlerinin iyice ortaya çıktığı barajdaki görüntüler, su tasarrufunun önemini ortaya çıkardı.

Öncesi, sonrası

Tahtalı Barajı'nın 2010 yılındaki doluluğu ile şimdiki hali arasındaki farkı ise fotoğraflar ortaya koydu. O tarihte tamamen suyla dolu olan Bulgurca Camii, bugün net olarak görünüyor.

"Su seviyesi yüzde 3-5 seviyelerine kadar inebilir"

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Çalışma Kurulu Üyesi, Çevre Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'in su krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaşar, barajların dolum döneminin Kasım-Nisan arası olduğunu hatırlatarak yaz aylarında yaşanan seviye düşüşlerinin normal olduğunu ancak yanlış yönetimin asıl sorunu büyüttüğünü vurguladı. İzmir'deki su kriziyle ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin, yağışların az olması halinde Eylül ayında yüzde 3-5 seviyelerine kadar inebileceğini söyledi. Yaşar, "İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı yüzde 15,19 seviyesine düştü, bu son yılların en düşük oranı. Bu düşüş Eylül ayında yüzde 3-5 seviyelerine kadar inebilir. Barajların dolum dönemi Kasım-Nisan arasıdır; yazın seviyeler hep düşer. Sorun, yanlış su yönetimidir, kuraklık değil. Barajlar doluyken bile yüzde 55-60 oranında yer altı suyu kullanılmaya devam edildi. Manisa'daki yer altı suyu 500 metreye kadar düştü ve İzmir hala buradan su çekiyor. Bu bilinçsiz kullanım Gölmarmara gibi kaynakları kuruttu. İzmir'de su tüketimi yazın yüzde 40 artıyor. Çünkü halk, bahçe sulama, balkon yıkama, süs bitkileri sulaması gibi işlerle suyu israf ediyor. Belediyeler hala hobi bahçeleri açıyor ve suyu boşa harcıyor. Oysa kurakçıl peyzaj sistemine geçilmeli ve su tasarrufu sağlanmalıydı" dedi.

"Bilimsel su yönetimi eksik, belediyelerde hidrojeologlar yok"

Belediyelerin su yönetimi konusunda eksik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Türkiye'de kişi başı su potansiyeli bin 310 metreküp, İzmir'de sadece 600 metreküp. Bu, su fakirliği demektir. Buna rağmen bilimsel su yönetimi eksik, belediyelerde hidrojeologlar yok. Tarımda gereksiz su tüketen ürünler azaltılmalı, gerekirse yasaklanmalı. Avrupa'da olduğu gibi yasaklar, kısıtlamalar ve tasarruf önlemleri şart. Su kaynakları havza bazlı planlanmalı, su yönetimi siyasete alet edilmemelidir. Yer altı suları acil durumlar için korunmalı, barajlar doluyken asla tüketilmemelidir. Çünkü su varsa yaşam vardır" diye konuştu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar da su sıkıntısına dikkat çekti. Zülfikar Ergin, "2018'den beri burada yaşıyorum. Barajın bu bölgesi tamamen kurudu maalesef. Su eskiden yola kadar geliyordu. Bu yıl yağmur yağmadığı için barajdaki seviye azaldı ve vatandaşlar biraz susuzluk çekecek gibi. Tasarruf yapmamız gerekiyor" dedi. Lezgi Ergin ise, "Kuraklık çekeceğiz gibi bu yıl. Yani barajı böyle görünce tabi insan kendini rahatsız hissediyor. İzmir bu barajdan su içiyor. Şimdi su kalmadığı zaman çok sıkıntılar çekeceğiz millet olarak. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel yağmur yağar ve dolar barajlar" açıklamasında bulundu.