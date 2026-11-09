İzmir Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılında tarlasına pullukla '10 Kasım' yazdı - Son Dakika
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İzmir Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılında tarlasına pullukla '10 Kasım' yazdı

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İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, Atatürk'ün vefatının 88. yılı için traktörünün pulluğuyla tarlasına büyük harflerle '10 Kasım' yazdı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki tarlaya yazılan yazı dronla görüntülendi, sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni aldı.

İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "10 Kasım" yazdı.

Mahmutlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Sezen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "10 Kasım" yazdı.

Sezen'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA
Mustafa Kemal AtatürkMahmutlar10 KasımGüncelİzmirYaşamTireSon Dakika

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