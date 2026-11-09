İzmir Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılında tarlasına pullukla '10 Kasım' yazdı

İzmir Tire'de çiftçi, Atatürk'ün 88. ölüm yılında tarlasına pullukla '10 Kasım' yazdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, Atatürk'ün vefatının 88. yılı için traktörünün pulluğuyla tarlasına büyük harflerle '10 Kasım' yazdı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki tarlaya yazılan yazı dronla görüntülendi, sosyal medyada paylaşılan görüntü beğeni aldı.
İzmir'in Tire ilçesinde bir çiftçi, tarlasına büyük harflerle "10 Kasım" yazdı.
Mahmutlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Sezen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla traktörünün pulluğuyla tarlasına "10 Kasım" yazdı.
Sezen'in tarlasındaki yazı, dronla da görüntülendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA
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