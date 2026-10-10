İzmir Tire\'de Gökçen Mahallesi\'nde traktörle panelvan çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İzmir Tire'de Gökçen Mahallesi'nde traktörle panelvan çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Tire ilçesindeki Gökçen Mahallesi'nde traktör ile panelvan çarpıştı; kazada 2 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği olay yerinde yaralılar ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Tire ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şakir Ekici'nin kullandığı 35 YNP 49 plakalı traktör Gökçen Mahallesi'nde Hüseyin Çakıroğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA
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