İzmir Tire\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve istihbarat şube müdürlüğü görevlilerince ilçede silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 5 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeğiyle namlu açmak için kullanılan teknik malzemeler ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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