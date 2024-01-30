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İzmir Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Tire'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 5 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeğiyle namlu açmak için kullanılan teknik malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İzmir Tire\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
30.01.2024 - 13:09,
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İzmir'in Tire ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Büro Amirliği ve istihbarat şube müdürlüğü görevlilerince ilçede silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında 5 şüpheli şahsın ikamet ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 piyade tüfeği, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 275 tabanca fişeğiyle namlu açmak için kullanılan teknik malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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