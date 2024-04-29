İzmir Torbalı\'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde bulunan atık yağların tutuşması sonucu çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir yem fabrikasının bahçesinde bulunan atık yağlar, henüz belirlemeyen bir nedenle alev aldı.

Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın yükseldiği yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.