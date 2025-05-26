İzmir Tutam Tutam Matematik Festivali\'nde Matematik Eğlenceli Hale Geldi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen ve iki gün süren İzmir Tutam Tutam Matematik Festivali, matematiğin oyunlarla keşfedilmesini sağladı. Festivalde matematik somut bir hale büründü, çocuklar eğlenerek öğrendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da festivalde stantları ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, Matematiğin Peşinde Derneği, Başka Bir Okul Mümkün Derneği ve İzmath Topluluğu tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası'nda organize edilen Tutam Tutam Matematik Festivali'nde, matematik adeta dokunarak keşfedilebilen somut bir nesne haline geldi. Stantlar ve matematik sergileriyle matematiği eğlenerek keşfeden çocukların tepkileri görülmeye değerdi. Festivalde yer alan Türkiye'nin ilk ve tek Matematik Müzesi Tales Müzesi de katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Festivale İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır da katılarak stant ve matematik sergilerini gezdi. Alanında uzman konuşmacıların katılımı, üniversite ve lise öğrencilerinin desteği ile yapılan festival, iki gün boyunca matematiğin en zengin yönlerinin keşfedilmesini sağladı.

"Bu etkinliğin ciddi katkısı olacak"

Festivali ziyaret eden Dr. Zafer Levent Yıldır, "Ben tüm eğitim yaşamımda matematiğin yararını gördüm. Matematiğin başarılı bir öğrenci olmama muazzam bir desteği oldu. Bir konuya konsantre olmak çok önemli. Ben matematiğe çok konsantre olabildim ama şimdi geldiğimiz noktada bu konsantrasyon nasıl sağlanabilir, insanlar bu zevki nasıl tadabilir, bunun yolu ne olmalı diye kafa yormak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir etkinliğin bu konuda çok ciddi katkısının olacağından eminim. Önümüzdeki senelerde de katılımın çok daha yüksek olacağını, herkesin çok anlamlı bulacağı bir etkinlik haline dönüşeceğini düşünüyorum" dedi.

"Festivali güzel buldum"

Festivalde birbirinden farklı stantlarda matematiği keşfeden 8 yaşındaki Aslı Tugay, "Burada küpleri yerleştirdik ve köprü kendi kendine durmaya başladı. Evde de bilgisayarda matematik çalışıyorum" derken, babası Uğur Tugay da "Matematik ayrı bir evren. Her şeyin bir matematiği var. Dünyaya matematik gözüyle bakmak çok önemli ve değerli. Çocuğumun da matematiğin temelini, ne işe yaradığını, yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu farklı örneklerle görmesi önemli. Festivali güzel buldum" sözlerine yer verdi.

"Matematik daha eğlenceli oldu"

Festivale 8 yaşındaki oğlu Kaan Efe Doğan ile katılan Burcu Doğan, "Festivali çok etkili buldum. Gençler harika. Matematiği oyunla daha zevkli hale getirmişler. Matematiğe görsel olarak eliyle dokunabildiği için daha etkili oldu" diye konuştu. Kaan Efe Doğan ise "Festival güzel, gezdik. Geometrik şekiller vardı. Matematiği çok seviyorum. Buraya geldiğimde matematik eğlenceli oldu" ifadelerini kullandı.

"Matematiğe ısındık"

Festivale 9 yaşındaki kızı Asya Güneş Devran ile katılan Furkan Devran, "Festival gayet güzel. Kızımla stantları gezip deneyim elde ettik. Bazı soruları çözdük, bazılarını çözemedik. Keyifli geçiyor. Az önce kızım üç boyutlu bir çizim yaptı. Festivalin matematik ile ilgili olduğunu bilmeseydik sadece oyun var gibi hissedecektik. Burada matematiğin korkulan taraflarını görmedik ve matematiğe ısındık" dedi.

Festivalde matematiksel çalışmalarla ilgili dernekler, projeler, kuruluşlar ve matematik kitaplarıyla dolu yayınevlerinin stantları da yer aldı. Atölye çalışmalarının yanı sıra Imaginary, Rafael Arujo, Cahit Arf, Maryam Mirzakhani ve Pop Art sergileri beğeni topladı.