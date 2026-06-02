İzmir, Uluslararası Toplu Ulaşım Dünyasını Ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir, Uluslararası Toplu Ulaşım Dünyasını Ağırlayacak

02.06.2026 10:27  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ, 1-3 Temmuz'da Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin Avrasya Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Sürdürülebilir ve akıllı toplu ulaşım konularının ele alınacağı etkinlik, dünyanın dört bir yanından ulaşım uzmanlarını bir araya getirecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro AŞ, 1–3 Temmuz tarihlerinde Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP) Avrasya Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dünyanın dört bir yanından ulaşım uzmanlarını bir araya getirecek konferans, sürdürülebilir ve akıllı toplu ulaşım alanında iş birliklerine zemin hazırlayacak.

İzmir, temmuz ayında toplu ulaşım alanındaki önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacak. İzmir'de 26 yıldır raylı sistem ulaşım hizmeti veren İzmir Metro AŞ, 100'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği tarafından düzenlenen UITP Avrasya Konferansı'na ev sahipliği yapacak. 1-3 Temmuz tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek konferans, dünyanın farklı ülkelerinden ulaşım uzmanlarını bir araya getirecek.

ÖNCÜ ROL ÜSTLENİYOR

UITP Avrasya Konferansı; metro, tramvay, otobüs ve çok modlu ulaşım sistemlerinin planlanması ve işletilmesinin yanı sıra dijitalleşme, yapay zeka, karbonsuzlaşma, elektrifikasyon ve türel sıçrama gibi başlıklarda kamu otoritelerini, işletmecileri, teknoloji sağlayıcılarını ve akademi dünyasını bir araya getirecek.

Uluslararası Toplu Taşıma Birliği tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenli olarak gerçekleştirilen bölgesel etkinlikler, küresel ölçekte iyi uygulamaların ve yeni teknolojilerin paylaşılmasına olanak sağlıyor. Akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir enerji ve dijital biletleme gibi alanlarda bilgi paylaşımına zemin hazırlayan konferans, aynı zamanda uluslararası finansman ve yatırım fırsatlarına erişim imkanı sunuyor. Kurumlar arası iş birlikleri ve ortak projeleri de teşvik eden UITP; Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş ağıyla, sürdürülebilir ve kapsayıcı ulaşım politikalarının geliştirilmesinde öncü rol üstleniyor.

İZMİR'E KATKI SAĞLAYACAK

Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği, dünya genelinde 100'den fazla ülkeden 2 bini aşkın üyeye sahip küresel bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor. Birliğin üyeleri arasında belediyeler, ulaşım işletmeleri, kamu otoriteleri, özel sektör temsilcileri ve araştırma kuruluşları yer alıyor. UITP Avrasya Konferansı gibi prestijli bir organizasyonun İzmir'de düzenlenmesi, kentin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve konumunu güçlendirirken, İzmir Metro AŞ'nin teknik ve kurumsal kapasitesine de önemli katkılar sunacak.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Avrasya, Ulaşım, Güncel, İzmir, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir, Uluslararası Toplu Ulaşım Dünyasını Ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

10:36
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP’ye yakışmıyor
Bahçeli: Kutuplaşma derinleşti, yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! Bu sabah 28 ilde daha düğmeye basıldı
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:03:40. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir, Uluslararası Toplu Ulaşım Dünyasını Ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.