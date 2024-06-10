İzmir Urla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Urla ilçesi açıklarında durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 9'u çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.