İzmir Urla'daki Barbaros Mahallesi'ne BM'den En İyi Turizm Köyü plaketi konuldu - Son Dakika
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İzmir Urla'daki Barbaros Mahallesi'ne BM'den En İyi Turizm Köyü plaketi konuldu

İzmir Urla\'daki Barbaros Mahallesi\'ne BM\'den En İyi Turizm Köyü plaketi konuldu
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BM Dünya Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine giren İzmir'in Urla ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde tören düzenlendi. Törenin ardından En İyi Turizm Köyü Ödülü plaketi köy meydanına konuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine giren İzmir'in Urla ilçesindeki Barbaros Mahallesi'nde, verilen bu ünvan dolayısıyla tören düzenlendi.

Barbaros Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından halk oyunları gösterisi sunuldu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, mahallede özgün bir yaşam tarzının bulunduğunu, mimari ve kültürüyle dikkati çektiğini ifade etti.

İzmir'in, Birgi ve Şirince'den sonra Barbaros ile "En İyi Turizm Köyü" ödülünü aldığını aktaran Elban, şunları söyledi:

"İzmir adına bizim için çok haklı bir gurur. Urla son dönemde ilimizin en çok parlayan ilçelerinden, en çok parlayan yıldızlarından. Doğası, gastronomisi, iklimi, doğal ürünleri ve enginarıyla Türkiye'de çok farklı bir yer edinmeye başladı. Barbaros'un özgün mimarisi ve kültürüyle Urla markasının değerine bir kat daha değer katıldı. Böyle bir değere sahip bir köyümüzün Urla'da olması bizim için hem gurur hem de mutluluk kaynağı."

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy emeğin, dayanışmanın ve değerlere sahip çıkmanın uluslararası başarıyla taçlandığını söyledi.

Muhtar Barbaros Ersan da mahallenin yaklaşık 700 yıllık bir Yörük köyü olduğunu belirtti.

Köydeki gelenekleri korumaya çalıştıklarının altını çizen Ersan, bölgedeki yaşam koşullarını da yenilediklerini vurguladı.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da mahallenin doğal güzelliklerinin yanı sıra köy hafızası, üretimi, dayanışması ve gelenekleriyle öne çıktığını ifade etti.

Törene Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sadık Doğruer ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından "En İyi Turizm Köyü Ödülü" plaketi köy meydanına konuldu. Ardından protokol üyeleri Barbaros Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Urla'daki Barbaros Mahallesi'ne BM'den En İyi Turizm Köyü plaketi konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Urla'daki Barbaros Mahallesi'ne BM'den En İyi Turizm Köyü plaketi konuldu - Son Dakika
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