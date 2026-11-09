İzmir Valisi Elban, 10 Kasım mesajında Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Valisi Elban, 10 Kasım mesajında Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Kasım mesajında Atatürk'ü 88. yıl dönümünde özlem, minnet ve saygıyla andı. Elban, aradan geçen yılların Atatürk'e duyulan özlemi azaltmadığını, aksine fikir ve eserlerinin değerini daha belirgin hale getirdiğini belirtti.

İzmir Valisi Süleyman Elban, aradan geçen yılların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlemi hiçbir zaman azaltmadığını, aksine onun fikirlerinin ve eserlerinin değerini her geçen gün daha da belirgin hale getirdiğini belirtti.

Elban, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde derin bir özlem, sonsuz bir minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

Bağımsızlık inancından ve kararlılığından asla ödün vermeyen Atatürk'ün, tarihin en zorlu döneminde üstün askeri dehası, sarsılmaz iradesi ve eşsiz liderliğiyle Milli Mücadele'ye önderlik ederek yalnızca bir milletin kaderini değil, tarihin akışını da değiştirdiğini kaydeden Elban, şöyle devam etti:

"Bizlere bıraktığı en büyük eser olan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, bağımsızlığımızın, milli irademizin ve ortak geleceğimize duyduğumuz inancın en güçlü teminatıdır. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, Atatürk'ü yalnızca anmakla yetinmeyip fikirlerini doğru anlamak, gösterdiği hedefleri benimsemek ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Aradan geçen yıllar, Atatürk'e duyduğumuz özlemi hiçbir zaman azaltmamış, aksine, onun fikirlerinin ve eserlerinin değerini her geçen gün daha da belirgin hale getirmiştir. Bugün de aydınlattığı yolda ilerliyor, Cumhuriyetimizin geleceğine aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet emaneti milletimizin ellerinde, aziz hatırası ise daima kalbimizdedir."

Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürkİzmir ValiliğiSüleyman Elban10 KasımGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar yağışı bastırdı 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi Kar yağışı bastırdı! 2 ilde tatil kararları peş peşe geldi
Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın Duvarın arkasında gizli kasa bulundu Eski cumhurbaşkanının malikanesine baskın! Duvarın arkasında gizli kasa bulundu
İsrail’de esrarengiz hareketlilik Rus askeri uçağı iniş yaptı İsrail'de esrarengiz hareketlilik! Rus askeri uçağı iniş yaptı
Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:11:56. #.0.2#
SON DAKİKA: İzmir Valisi Elban, 10 Kasım mesajında Atatürk'ü 88. yıl dönümünde andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android