İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı - Son Dakika
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Elban, mesajında AA'nın Milli Mücadele döneminde kurulduğunu ve bağımsızlık hareketini duyurduğunu vurgulayarak, ajansın doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermediğini belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın teknolojiyi kullanarak Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaya devam edeceğine inandığını ifade etti ve çalışanlarına başarılar diledi.

06.04.2024 17:35  Güncelleme: 17:36
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İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Elban, mesajında, AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte kurulduğunu, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyurduğunu, o günden bugüne doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden ödün vermediğini belirtti.

Elban, şunları kaydetti:

"Bugün bilgi ve birikimine teknolojiyi de ekleyerek Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmaya devam eden Anadolu Ajansının bundan böyle de ilkeli habercilik anlayışıyla güvenilir bilgi kaynağı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Anadolu Ajansının fedakar çalışanlarını ve yöneticilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümü için mesaj yayınladı - Son Dakika

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