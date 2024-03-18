İzmir Valisi Süleyman Elban, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

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İzmir Valisi Süleyman Elban, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Elban mesajında, Çanakkale Zaferi'nin yalnızca Anadolu'da değil, dünya ülkelerindeki güç dengelerini de değiştirdiğini belirtti.

Zaferin, daha sonra Kurtuluş Savaşı'nın da öncüsü olduğunu kaydeden Elban, şunları ifade etti:

"Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi için bir ilham kaynağı haline gelmiş, milli mücadelenin ateşini yakarak ulusal bağımsızlık hareketinin ivme kazanmasını sağlamıştır. Türk milleti için tarihi bir dönemeç olan bu zafer, milli bilincin, vatanseverliğin ve bağımsızlık mücadelesinin de sembolüdür. Çanakkale'de, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan topraklarda, atalarımızın gösterdiği büyük kahramanlık ve fedakarlıkları, bugün hala yüreğimizi dolduran bir gurur olarak minnetle anıyoruz. Bu zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü ifadesidir."

Elban, Çanakkale ruhunun bıraktığı mirasa sahip çıkmanın, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürümenin milletin her ferdinin görev ve sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitleri rahmet, minnetle andı.